Malatya’da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu

SPOR TOTO SÜPER LİGDE ANKARAGÜCÜ'NÜ DÖRT GOLLE MAĞLUP EDİP ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEN GALATASARAY, TÜM ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ MALATYA’DA TARAFTARLARINI SOKAĞA DÖKTÜ.

Spor 30.05.2023, 23:55
Malatya’da taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda Ankaragücü’nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya’da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Malatya’da taraftarlar şampiyonluğu sokak ve caddelerde konvoy yaparak kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda kent merkezinde konvoy yaparak tur atarken, kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

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