MAKÜ Spor - Sarayönü Belediye Spor maçında saha karıştı

Bölgesel Amatör Lig’de Burdur’da karşı karşıya gelen MAKÜ Spor ile Sarayönü Belediye Spor arasındaki müsabakanın uzatma anlarında ortalık karıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig’de bugün oynanan MAKÜ Spor- Sarayönü Belediye Spor karşılaşması 2-2 berabere bitti. Burdur Gazi Atatürk Stadında ki karşılaşmayı MAKÜ Spor 9 kişi tamamladı.

Maçın uzatma dakikalarında MAKÜ Spor’un ikinci gölü bulmasının ardından tribünler ile Sarayönü Belediye Spor yedek kulübesi arasında gergin anlar sahanın içine de yansıdı. Tribünden atlayan rakip takımın bir taraftarı Sarayönü Belediye Spor yedek kulübesine girip futbolculara saldırmak istedi. Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet Şube ekipleri olaya hemen müdahale ederken sahadaki futbolcuların da kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Polisin kavgayı biber gazı sıkarak ayırdı. Sıkılan biber gazından MAKÜ Spor kalecisi de etkilendi.

Ortamın sakinleşmesiyle devam eden maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı. Maçın hakemleri polislerin nezareti eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Maç çıkışında MAKÜ Sporlu taraftarlar takımını büyük bir coşku ile alkışladı.