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Maicon’dan veda mesajı
GALATASARAY'IN SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNDEN AL NASSR'A SATTIĞI 31 YAŞINDAKİ BREZİLYALI DEFANS OYUNCUSU MAİCON, SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA MESAJI YAYIMLADI.
Spor 01.08.2020, 18:25
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Galatasaray’ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.
Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray’ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya’dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."
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