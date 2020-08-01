Maicon’dan veda mesajı

Galatasaray’ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya’dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."