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Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…
Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…

Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de tarihe geçen isimlerden biri de Mahmut Tekdemir oldu. 16 yıldır formasını giydiği kulüple şampiyonluğa kavuşan Tekdemir'e takım arkadaşları "Seni bebekken tesislerin önüne bırakmışlar" esprileri yapıyor.

Spor 21.07.2020, 16:46
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Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…

Başakşehir formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Mahmut Tekdemir’in kariyerine dair Habertürk’te bir yazı yer aldı, işte o hikaye… Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Tekdemir’in ailesi, o henüz küçükken İstanbul’a göçtü. Daha iyi bir yaşam için ‘taşı toprağı altın’ olan bu şehre 5 yaşında adım atan Mahmut’un tanıştığı ilk spor da futbol olmadı ancak tercihi oldu. Veliefendi Hipodromu’nda çalışan babasına sık sık yardım etmeye giden Mahmut, jokeylere değil futbolculara özendi!

‘PARA KAZANMAYA ÇALIŞTIM’

1997 yılı Mahmut için dönüm noktası oldu. Bir arkadaşının formasını giydiği Damlaspor’un seçmelerine emanet kramponlarla giren tecrübeli futbolcu, iki gol atınca kulübün kapıları da ona açıldı. Başka bir kulübün seçmelerine girse seçilir miydi bilinmez ama diğer kulüplere devam edemeyeceği kesindi. “O dönemki maddi durumumuzdan dolayı Zeytinburnu dışına çıkmam çok mümkün değildi” diyor Mahmut. “Amatör lisansın parasını zor ödemiştik ama yine de devam ettim. Ben de para kazanmaya çalıştım”

ATLAR İÇİN TALAŞLARI TOPLADI

Mahmut, hayatın güldüğü çocuklardan değildi, çalışması lazımdı. Ailesine yardım edebilmek, harçlığını çıkarabilmek için pazarlarda su sattı, tekstil atölyelerinde bazı zamanlar da Veliefendi’de çalıştı. İstanbul’u karış karış dolaşarak kerestecileri gezdi, atların altına serilen talaşları topladı. Çuvallardaki talaşlar gözlerine girdi, nefesini kesti. Atların bakımı için sabahları birçok insan uyurken o saat 4’te kalkarak çalışmaya başladı. Üstelik bunları altyapıda oynarken yaptı!

Çevresindeki birçok çocuk gibi çalışan Mahmut’un futbol oynamasına karşı çıkanlar da yok değildi. Ailesinden babasına “Futboldan kim para kazanmış ki” diye akıl verenler bile oldu. Ancak babası onlara kulak asmadı. Dört kardeşli ailede ablaları da çalıştı. Küçük kardeşi ise Mahmut kadar şanslı değildi. Ailelerin durumu, iki futbolcuyu taşıyamayacağı için o, hayalinin peşinden koşamadı kendisine Veliefendi’de bir kariyer planı çizdi.

BAŞKA FORMA GİYMEDİ

14 yaşındayken Başakşehir’in seçmelerine giren Mahmut yine krampon sorunu yaşadı ancak bu engel olmadı. Sahaya çıkarken yırtık olan kramponunun önünü içeri kıvıran Mahmut, birkaç ters top atınca Başakşehirli hocaların da gözüne girdi. O gün, turuncu-lacivertli kulübe adım atan Mahmut, bir daha Milli Takım hariç üzerine başka forma geçirmedi.

Kimileri okul-futbol arasında seçim yapmak zorunda kalırken Mahmut iş-futbol ikilemine takıldı. Para kazanması gerekirken para almadığı futbolla yatıp kalkamazdı. 2005 yılına kadar da ek iş yapmaya devam etti. Ta ki takım arkadaşları ona yardım edene kadar. TFF 1. Lig’deyken dönemin kalecisi Ahmet Şahin, Mahmut için takım arkadaşlarından para toplayarak o dönemin ‘çömezi’ne verdi. Mahmut çok mahcup olsa da bu meblağı reddedemedi. Arkadaşları da zaman zaman ona yardıma devam etti.

16 YILDIR TEK KULÜP

A Takıma çıkmadan önce stoperde oynayan Mahmut, Zeytinburnu’ndan Yenikapı’ya gidip geliyordu. 2006 senesinde teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’nın gelişiyle kariyerindeki değişim başladı. Önce A Takıma çıkan Mahmut daha sonra Avcı tarafından orta sahada denendi ve yeni mevkisine geçti.

2006 yılında ilk kez Kartalspor’la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Mahmut sahada 55 dakika kaldı. Süper Lig’deki ilk maçına ise 2007-08 sezonunun 13. haftasında Kadıköy’de çıktı. 16 yıldır tek kulüp için mücadele eden Mahmut, 379 maça çıktı. 13 gol attı, 14 golün de hazırlayıcısı oldu. A Milli oldu, ay-yıldızlı formayı 15 kez terletti.

‘FUTBOLDAN KİM PARA KAZANMIŞ Kİ?’

Bugün 32 yaşında olan Mahmut, Başakşehir formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan futbolculardan biri oldu. Babasına çocukken “Futboldan kim para kazanmış ki?” diye akıl verenlerin aksine o hayalinden vazgeçmedi, adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Başakşehir’le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, mukavelesini tamamlaması durumunda sayıları oldukça az olan 20 yıl aynı kulüpte top koşturmuş bayrak oyuncular arasına girecek.

TÜRKİYE’NİN BAYRAK ADAMLARI

2006 yılından bu yana profesyonel olarak Başakşehir’de top koşturan Mahmut Tekdemir için arkadaşları “Seni bebekken tesislerin önüne bırakmışlar” esprileri yapıyor. Bu şakalar, olayın eğlenceli tarafını ön plana çıkarsa da Mahmut Tekdemir’in yaptığını, Süper Lig’de yapabilen çok az futbolcu var! Onlar da efsane…

BÜLENT KORKMAZ

1979 yılında Galatasaray altyapısına giren Bülent Korkmaz, 1984-85 sezonunda A Takıma adım attı. 21 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten efsane isim, 2004-05 sezonunda başka bir kulüp görmeden futbolu bıraktı.

RIZA ÇALIMBAY

1970 yılında Beşiktaş altyapısına giren, 1980-81’de ise A Takıma yükselen Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların ‘özkaynak’ düzeniyle lige damga vurduğu dönemin bayrak adamlarından oldu. 16 sezon boyunca Beşiktaş’ta top koşturan Çalımbay, 494 lig maçında forma giydi, 41 gol attı.

MÜJDAT YETKİNER

1975’te Fenerbahçe altyapısına giren Müjdat Yetkiner, 1980’de ise A Takıma adım attı. Sarı-lacivertli formayla 429 maça çıkan efsane isim Fenerbahçe’yle geçen 15 yıla 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası sığdırdı.

SANLI SARIALİOĞLU

Futbola neredeyse Beşiktaş’la başlayan Sanlı Sarıalioğlu da Rıza Çalımbay gibi sadece siyah-beyazlı formayı terletti. 14 yıl boyunca Beşiktaş’ta top koşturan efsane isim 314 lig maçına çıktı, 65 gol kaydetti.

ZEKİ RIZA SPOREL

Fenerbahçe A Takımına 15 yaşında giren Zeki Rıza Sporel, sarı-lacivertli formayı 18 yıl boyunca terletti. 1934 yılında futbolu bırakan efsane isim 352 maçta 470 gol atarak kırılması güç bir rekora imza attı.

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