Mahalleler Arası Yiğit Demirel Futbol Turnuvası düzenleniyor

Rize Belediyesi tarafından "Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası ve Şenliği” düzenleniyor.

Rize Belediyesi’nin organizesinde yapılan turnuva 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18 mahalle takımının yer alacağı turnuvada takımların teknik direktörlüğünü mahalle muhtarları yapacak. 7 ile 10 yaş arası çocukların oynayacağı turnuvanın açılış karşılaşması 2 Şubat’ta Şenol Birol Tesisleri’nde yapılacak. Final maçı ise palyaço gösterileri, çeşitli eğlenceler ve ikramların eşliğinde 4 Şubat’ta Rize Belediyesi Portakallık Sosyal Tesisi Halı Sahası’nda düzenlenecek.