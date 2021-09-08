banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"O U, ulaştırmanın 'U'su"
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!

Madalyalı atletten Gürkan’a ziyaret

Dünya U20 Şampiyonası’nda 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti.

Spor 08.09.2021, 16:42
Madalyalı atletten Gürkan’a ziyaret

Dünya U20 Şampiyonası’nda 400 metre engellide altın madalya kazanan millî sporcu Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ı ziyaret etti.


Başkan Davut Gürkan, altın madalyalı sporcu Berke Akçam ve Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş’ı ağırladı. Gürkan, milli sporcuya hediye takdim etti. Davut Gürkan, Berke Akçam’a spor hayatında daha nice başarılar dileyerek, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde spora ve sporcuya verilen desteklerle yeni nesil için önemli adımlar atıldığını belirtti. Gürkan, Bursa’da da merkezî hükümet ve belediyelerce şehre kazandırılan spor tesisleri ve sosyal alanların gençlerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanabilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.


Gürkan, her alanda olduğu gibi gelecek nesillere yapılan yatırımlar konusunda da AK Parti hükûmetleri döneminde adeta çağ atlandığını belirtti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0