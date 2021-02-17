Maçın adamı Ozan Kabak

Liverpool’da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’i 2-0 yendiği maçta gösterdiği performansından dolayı taraftarın oylarıyla ’maçın adamı’ seçildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Leipzig’i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi. Liverpool’un Twitter hesabı üzerinden yapılan oylamada Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Karşılaşma boyunca oldukça etkili bir performans sergileyen ve rakip forvetlere geçit vermeyen Ozan, İngiliz ekibiyle çıktığı ikinci maçında taraftarların oylarıyla maçın oyuncusu seçildi. Ozan Kabak aynı zamanda bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.