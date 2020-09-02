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Macaristan, Türkiye maçına hazır
MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI, UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP’TAKİ İLK MAÇINDA YARIN DEPLASMANDA TÜRKİYE İLE YAPACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 02.09.2020, 20:11
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Macaristan Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında yarın deplasmanda Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda basına açık olarak teknik direktör Marco Rossi yönetiminde futbolcular kısa bir yürüyüş yaptı. Stadyumu inceleyen Macaristan ekibi, daha sonra kamp yapacağı otele geçerek maç gününü ve saatini beklemeye başladı.
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