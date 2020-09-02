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Macaristan Milli Takımı Sivas’a geldi
UEFA ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP’TAKİ İLK MAÇINDA TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK OLAN MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI ÖZEL UÇAKLA SİVAS’A GELDİ.
Spor 02.09.2020, 19:17
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı özel uçakla Sivas’a geldi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında yarın saat 21.45’de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Türkiye ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na geldi. Macaristan Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle kamp yapacakları otele geçti.
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda bugün saat 20.00’da basın toplantısı düzenleyecek. Macaristan Milli Takımı, toplantı öncesinde saat 19.45’te sahada kısa bir yürüyüş yapacak.
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