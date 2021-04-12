Maça sadece 7 kişi çıktı, kaleci sol bek oynadı!

Kolombiya A Ligi’nin 18. haftasında Aguilas ile Boyaca Chico takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan konuk takım 3-0 ile Boyaca Chico olurken, ev sahibi takımdaki eksik ve sakatlar skordan daha çok öne çıktı.

Maça sadece 7 futbolcuyla çıktılar

Koronavirüs dünyadaki birçok takımı negatif yönde etkilerken, Aguilas takımında 16 futbolcu enfekte oldu. Ayrıca bu futbolculara sakat oyuncular da eklenince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Aguilas maça 7 kişiyle çıktı.

Yedek oyuncu yok, yedek kaleci stoper

Aguilas takımında yedek kaleci Valencia sol bek pozisyonunda oynadı. Ayrıca yedeklerde hiçbir futbolcu olmaması dikkati çekti. Eksiklere karşın ilk yarıda Aguilas ekibi dirençli bir görüntü ortaya koydu ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

45 dakika direnebildiler

Maçın ikinci yarısında ise 57.dakikada Plazas takımını 1-0 öne geçirdi. 68.dakikada Echeverri skoru 2-0’a taşırken 77.dakikada ise Balanta penaltıdan attığı golle maçı 3-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bu ilginç maç konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

(Ajansspor)