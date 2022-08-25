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Maça gelen taraftara Türk bayrağı dağıtıldı
Sivas Valiliği, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan DG Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıttı.
Spor 25.08.2022, 21:03
Sivas Valiliği, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan DG Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıttı.
Sivasspor’a destek vermek için yapılan organizasyonda, stada gelen yaklaşık 28 bin taraftara ay-yıldızlı bayrak dağıtıldı.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sivasspor-Malmö müsabakasını izlemeye gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldığı ifade edildi.
27 bin 532 kapasiteli stadyum, dağıtılan bayraklarla kırmızı beyaza bürünürken, Sivassporlu taraftarlar müsabaka esnasında görev yapan Mehmetçiklere de tezahüratla destek verdiler.
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