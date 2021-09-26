banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor

Maç sonu 3’lüsü Morutan’dan

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.

Spor 26.09.2021, 21:25
Maç sonu 3’lüsü Morutan’dan

Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, Göztepe maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tüm takımı tribünlere çağırdı ve alkışladı. Taraftarlar ayrıca mücadelede 1 gol kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’dan da 3’lü yaptırmasını istedi. Morutan taraftarların bu isteğini kırmadı ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü yaptırdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0