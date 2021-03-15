Maç sırasında evine hırsız girdi

Angel Di Maria, PSG-Nantes maçı sırasında inanılmaz bir haberle maçtan ayrıldı.

Paris Saint Germain-Nantes maçı esnasında yaşanan olay herkesi şaşırttı. Maçın 62. dakikasında oyundan alınan Di Maria' nın evine hırsız girdi.

RMC Sport'un geçtiği bilgiye göre hırsızlar, Di Maria'nın ailesini tehdit ettiler ve sonrasında kayıplara karıştılar.

Teknik direktör Mauricio Pochettino, 2-1 mağlup ayrıldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bahane değil ama bu haberin ardından enerjimiz düştü. Maçın ardından soyunma odasında futbolu değil, diğer şeyleri konuştuk."