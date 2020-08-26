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Lyon’dan Altay’a Cenk Özkacar teşekkürü

LYON, CENK ÖZKACAR’IN TRANSFER SÜRECİNDEKİ YARDIMI NEDENİYLE ALTAY FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU HİLMİ BOZOK’A TEŞEKKÜR YAZISI YOLLADI.

Spor 26.08.2020, 13:42
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Lyon’dan Altay’a Cenk Özkacar teşekkürü

Olympique Lyon, Cenk Özkacar’ın transfer sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’a teşekkür yazısı yolladı.

Altay’ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, Olympique Lyon’a transfer olarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Altay’ın, ’siyah inci’ lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay’ın ardından tam 88 yıl sonra siyah-beyazlı takımdan direkt Avrupa’ya giden ikinci futbolcu olan Cenk, ilk günden Fransız ekibinin büyük beğenisini topladı.

Cenk’e övgü, Altay’a teşekkür

Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou, Cenk Özkacar’ı, "Avrupa’da çok sayıda kaliteli Türk savunma oyuncusu var. Türk savunma oyuncularında doğal bir kuvvet var. Bunu kaliteyle birleştirdiklerinde dünyanın en iyi savunmacıları arasına girebiliyorlar. Scout ekibimiz, uzak lokasyondaki genç bir futbolcuyu gözden kaçırmayarak iyi bir iş çıkardı. Sol ayaklı stoper zor bulunuyor. Cenk savunmada etkili, top uzaklaştırmada başarılı ve iyi bir sol ayak" sözleriyle överken, Fransız kulübü Cenk Özkacar transferi sürecindeki yardımı nedeniyle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok’a da teşekkür yazısı yolladı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Hilmi Bozok; Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar’ın, Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020/2021 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

"Geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz"

Cenk’in Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, yeni sezonda da altyapı atılımlarının aynı hızla devam edeceğini kaydetti. Afyon kampında devam eden hazırlıkları yakından takip eden Bozok, ‘‘Transfer çalışmalarında sona geldik. Görüşmelerimiz İzmir’de oldukça yoğun geçmesine rağmen her fırsatta Afyon kampını ziyaret ediyorum. Camiamızın özlemle beklediği Süper Lig hedefini gerçekleştirecek bir kadro kurmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Tüm bu süreçte Cenk’in Lyon’a transferi bize büyük moral verdi. Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou’nun, Cenk ve kulübümüz için sarf ettiği sözler altyapımızın ne kadar doğru işlediğinin kanıtıdır. Benzeri bugüne kadar sadece Fenerbahçe’ye gönderilen teşekkür belgesinin kulübüm adına şahsıma iletilmesi büyük bir gurur. Geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice büyük yetenek armağan eden Büyük Altay’ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek. Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulumuz, Süper Lig’e yükselmek için verdiğimiz mücadelede istediğimiz şampiyonluğun daha büyük başarıların temeli olması için altyapımızı her zaman ön planda tutmamız gerekliliği ile hareket ediyor’’ şeklinde konuştu.

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