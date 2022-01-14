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Lütfü Savaş: "Orta saha için iki Türk oyuncu ile görüşüyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, orta saha mevki için iki Türk futbolcu ile görüştüklerini söyledi. Başkan Savaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına ise galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getirdi.

Spor 14.01.2022, 10:10
Lütfü Savaş: "Orta saha için iki Türk oyuncu ile görüşüyoruz"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, orta saha mevki için iki Türk futbolcu ile görüştüklerini söyledi. Başkan Savaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Galatasaray maçına ise galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getirdi.

Başkan Savaş, yaptığı açıklamada Kasımpaşa maçını unuttuklarını belirterek, "Her takımı yenebilecek bir lig yaşıyoruz. Kendi sahamızda Galatasaray’ı yenmek istiyoruz. Avrupa’ya gidecek bir durum içerisindeyiz. Lig fikstürüne baktığınız zaman. Biz bu puan tablosu ve bundan sonraki süreç içerisindeki takıma yapacağımız katkılarla önümüzdeki süreci iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Biz lige başlarken ilk 10 için başlamıştık. Şu anda ilk 5 içerisinde devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte zamanı iyi değerlendireceğiz. İyi motive olacağız" şeklinde konuştu.

"Orta saha için iki Türk oyuncu ile görüşüyoruz"

Afrika Kupası’na gidecek 3 futbolcu hariç Atakaş Hatayspor’un tam kadro sahada olacağını belirten Savaş, şöyle devam etti:

"Takımdaşlığımızı en üst seviyeye çıkartacağız. Kaza, bela, sakatlık olmazsa sahada iyi mücadele edip, puan tablosuna puanları yazdıracağız. Bizim orta saha, savunma ve ilerde çalıştığımız futbolcular vardı. Yurt dışından 3 futbolcu ile görüşüyorduk, Kahraba’yı aldık. 2021 yılında Mısır’ın en iyi sol açığı seçildi. Orada 2 tane büyük kulüpten bir tanesinde oynamış. Hazır ve antrenmanlara başlayacak. Hocamız da uygun görürse onu maçta seyretme imkanımız olacak. Çok teknik, hızlı ve zeki bir futbolcu. Umarım bize katkı sağlar. Şu anda kiralık aldık ama satın alma opsiyonuyla aldık. Başarılı olursa birbirimizi seversek ve o da buraya alışırsa devamı gelebilir. Bunun dışında Başakşehir’den bir sol bek genç futbolcu aldık. Defansta bir futbolcu ile de görüşüyoruz. İki ayrı kulüple de görüşüyoruz. Orta saha için de görüştüğümüz iki Türk futbolcu var."

"Bu sezon daha iyiyiz"

Amaçlarının Türk futbolcuları arttırmak olduğunu söyleyen Başkan Lütfü Savaş, "Önümüzdeki yıl 4 tane Türk futbolcu oynatmak zorundasınız en az. Biz takımda en az 10 futbolcu görmek istiyoruz. Bu nedenle sadece ikinci yarı için değil, önümüzdeki yıl içinde futbolcu bakıyoruz. Her sevginin bir bedeli vardır. Ben bu yaşıma kadar hep Süper Lig hayaliyle yattım, kalktım. 3. Ligde, 2. Ligde takımını desteklemek için yağmur çamur demeden dış deplasmana giden futbol severlerimiz, şu anda Süper Ligde ve iyi bir pozisyondayız. İlk yıl 6. olduk. Bu sene de iyi bir pozisyondayız. Bu 3-5 kişinin sahiplenmesiyle olmaz. Ne kadar insan sahiplenirse ve ne kadar birbirimize kenetlenirsek Atakaş Hatayspor da üst taraflarda olur. Belki hayal ettiğimiz Avrupa’ya gitme imkanımız olur. Sadece büyük takımların maçında değil, her maçta 2 saatlerini ayırmalarını ve maç başladıktan itibaren takımlarını desteklemelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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