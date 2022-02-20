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Lütfü Savaş: "Bugüne kadar yenildiği için Ömer Erdoğan’a hiç kızmadım"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Bugüne kadar yenildiği için Ömer Erdoğan’a hiç kızmadım" dedi.

Spor 20.02.2022, 16:42
Lütfü Savaş: "Bugüne kadar yenildiği için Ömer Erdoğan’a hiç kızmadım"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Bugüne kadar yenildiği için Ömer Erdoğan’a hiç kızmadım" dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe mücadelesi öncesi D-Smart’taki Futbol Smart programında açıklamalarda bulundu. Süper Lig performanslarının son 10 haftada inişli çıkışlı olduğunu belirten Savaş, genel anlamda takımlarının görüntüsünden memnun olduklarını belirtti.

Yeni yayın ihalesiyle alakalı şu ana kadar gelen tekliflerin yeterli olmadığına değinen Savaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"150 milyon Euro gibi rakamlar yayın ihalesi için yeterli değil"

"150 milyon Euro civarından rakamlar artan maliyetler nedeniyle yayın ihalesi için yeterli değil. Süper Lig’de oynayacak bir futbolcu minimum 800 bin Euro alıyor yıllık. Bunu gerekirse federasyonumuz, Kulüpler Birliğimiz ve Spor Bakanlığımız ortaklaşa bir şekilde çözmesi lazım."

"Süper Lig TV projesi çok zor gibi görünüyor"

"Süper Lig TV projesi çok zor gibi görünüyor. Sadece maç izlemek için insanların dekoder alması çok zor. Homojen bir yapı yerine heterojen bir dağılım ilgiyi arttırabilir. Şu anki görüntü nedeniyle Süper Lige yakışır bir takım kurmak neredeyse imkansız."

"Kalitemiz Avrupa ligleri gibi değil"

"Avrupa’daki futbol çok hareketli, çok seri. Bizde ise bir maçta 72-73 civarında taç atılıyor, oyun duruyor, tempo düşüyor. Kalitemiz Avrupa ligleri gibi değil. Ekonomik güç gerekiyor kalitenin artması için. İngiltere’de İspanya’da takımlar 118-119 km mesafe kat ederken bizde 110-111 km’yi zor buluyoruz. Ben TRT’nin maçları yayınlaması ve daha fazla kesime maçların ulaşmasını arzuluyorum. TRT’ye bir çok alanda pay ayrılıyor, bunun bir bölüme futbola aktarılabilir. En yaygın hizmet verebilecek ve fazla kesime ulaşabilecek kanal TRT gibi görünüyor."

"Avrupa’da kaçak yayın yok"

"Kaçak yayınları kesebilmek için ilgili bakanlıkların çalışma yapması lazım, federasyonumuzun bu konuda iletişime geçmesi lazım. Bunları kesmek, kapatmak çok kolay. Yasal olarak buraya milyonlarca para veren şirketler rahatlar, daha yüksek rakamlar futbola aktarılır. Türkiye’de en fazla seyredilen spor futbol. Avrupa’da kaçak yayın yok, biz de bunu başarmalıyız. İçişleri, Adalet ve Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz bu konuyu çok rahat çözebilir."

"Gol başına ekstra prim bile maçların heyecan seviyesini arttırabilir"

"Önceden 2 puanlı sistem vardı, 3 puanlı sisteme geçmek bile seyir zevkini arttırdı. Gol başına ekstra prim bile maçların heyecan seviyesini arttırabilir. Sistemi iyi kurmak lazım, hocalar takımı ve sonucu düşündüklerinden seyir zevki ikinci planda kalıyor. Seyir zevki artarsa daha yüksek paralara satılabilir bu lig. Bunun için öncelikle barışçıl bir ortam lazım. Maçtan sonra biz hep olumsuz davranışları, hakemleri, olayları konuşuyoruz ve ligin seyir zevkini de düşürüyoruz."

"Ömer Hoca’ya hiç kızmadım"

"Bugüne kadar yenildiği için Ömer Hoca’ya hiç kızmadım. Futbol tabii ki sonuç oyunu, önemli olan o sonucu alacak atmosferi ve ortamı sağlamak. Hep nasıl daha iyi olabiliriz diye konuşuruz hocamızla. Sonuç endeksli olursak yanlışları düzeltemeyiz. Biz bu anlamda daha pozitif, tatlı bir kulübüz."

"Fenerbahçe maçı zor geçecek"

"Fenerbahçe maçı zor geçecek. Onlarda sakatlıklar çok ve istedikleri futbolu oynayamıyorlar. Bizde 10 haftadır çok iyi futbol oynayamıyoruz. Fenerbahçe büyük camia, sevinçleri de üzüntüleri de büyük oluyor. 3 ihtimalli bir maç, hak eden takım kazansın. İki takımın da hataları oluyor, bu maçta da olacaktır. Trabzonspor, yüzde 99 şampiyon olacak. Biz de Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Maç nasıl biterse bitsin benim için sürpriz olmaz, biz keyif almaya gidiyoruz."

"Kadın futbola 6 transfer yaptık"

"Kadın futbola yeni başladık, 6 transfer yaptık. Ligin 2. yarısı daha iyi olacağız. İşitme Engelli futbol takımımız ligde kaldı, erkek hentbolda sürekli lig çıkan bir takımımız var. Satranca iki yıl ara verildi, son 6 yılda 2 Türkiye şampiyonluğumuz var. Voleybolda 1. Ligde 3’üncüyüz. Kadın basketbolda daha düşük bütçeli bir takım kurduk ve şu an yedinciyiz. Play-off hedefimiz var. En büyük gücü futbola ayırdık ama amatör takımlarımızı da ihmal etmiyoruz. Her alanda olmak istiyoruz. Günde 1500-1600 kişinin 23 branşta spor yapabileceği bir spor merkezimiz var. Son 10 yıldır savaşın hakim olduğu bir yerdeyiz, o bölgenin insanının geleceğe umutla bakmasını istiyoruz ve bunu sporla başarabiliriz diye düşünüyoruz. 2000’in üzerinde kendi sporcumuz var, diğer amatör takımlara da destek oluyoruz."

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