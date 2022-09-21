Lüksemburg, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Lüksemburg, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında yarın İstanbul’da Türkiye ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Türkiye ile karşılaşacak. Lüksemburg, bu karşılaşma öncesinde son antrenmanını maçın oynanacağı statta gerçekleştirdi. Teknik Direktör Luc Holtz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman öncesinde Holtz, sahanın ortasında futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşu ile başladı, top çalışması ile devam etti. Basına kapalı olan bölümde ise Türkiye maçının taktiğini çalıştı.