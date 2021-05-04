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Lukaku’dan Zlatan’a: Kral belli

İtalya Serie A şampiyonu Inter'in yıldız forveti Romelu Lukaku’dan, şampiyonluk sonrası Zlatan’a gönderme geldi.

Spor 04.05.2021, 23:14
Lukaku’dan Zlatan’a: Kral belli

Serie A’da şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Inter’in golcü forveti Romelu Lukaku, yaptığı paylaşımla Zlatan’ın açıklamalarına cevap verdi.

Paylaşımında “Gerçek Tanrı kralı taçlandırdı, şimdi itaat edin. Milano’nun kralı belli” açıklamalarında bulundu.

SADECE BELÇİKA ŞAMPİYONLUĞU VAR

21 Şubat’ta oynanan Milan-Inter müsabakasının ardından Zlatan, Lukaku ile ilgili “27 yaşında ve kariyerinden tek kupa kazandı. O da Belçika şampiyonluğu. Başka ne söylememi istiyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

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