Luis Suarez, Atletico Madrid'de

Barcelona'da bir dönem sona erdi. Kulüp, yıldız golcüsü Luis Suarez'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e sattı.

Teknik direktör Ronald Koeman'ın göreve gelişinin ardından satılık listesine konulan Uruguaylı yıldızın yeni adresi Atletico Madrid oldu.

İspanyol ekibi 33 yaşındaki golcü için Barcelona'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Söz konusu ücret Suarez'in performans bonuslarıyla artabilecek.

Lionel Messi ile yakınlığıyla bilenen Uruguaylı futbolcu, geride bıraktığı Barcelona kariyerinde 283 maçta 198 gol attı, 109 asist yaptı.

Luis Suarez, Barcelona'da 4 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi ve 4 Kral Kupası zaferi yaşadı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">13 títulos, entre ellos la Champions de Berlín, donde fuiste decisivo.<br>198 goles y 109 asistencias, cifras que te han convertido en uno de los mejores 9 de la historia y en el tercer máximo goleador del club.<br><br>Los éxitos del Barça en esta década, no se entienden sin Luis Suárez. <a href="https://t.co/JNf7DwJrri">pic.twitter.com/JNf7DwJrri</a></p>— Frenkismo (@Frenkismo_) <a href="https://twitter.com/Frenkismo_/status/1308891996275253248?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>