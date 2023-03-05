Luis Figo’dan ’Omuz Omuza’ kampanyasına destek

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, depremzedelere destek amacıyla başlatılan ‘Omuz Omuza’ yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Portekizli efsane futbolcu futbolcu Luis Figo, depremzedeler için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan ’Omuz Omuza’ yardım kampanyasına yayımladığı video ile destek verdi. Figo, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de ailelerini ve evlerini kaybeden insanların iyileşmesine hep birlikte yardım edelim" sözlerine yer verdi.