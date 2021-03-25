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Luis Fabiano hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Brezilya'nın eski futbolcusu Luis Fabiano, hastaneye kaldırıldı.

Spor 25.03.2021, 17:00
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Luis Fabiano hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın eski golcülerinden Luis Fabiano, hastaneye kaldırıldı.

Brezilya basını, geçen hafta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 40 yaşındaki eski futbolcunun São Paulo şehrinde bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastalığa bağlı bazı semptomlardan dolayı hastaneye kaldırılan Fabiano'nun durumunun stabil olduğu ancak kendini iyi hissettiği vurgulandı.

Sevilla ve Porto'da oynamıştı

2018 yılında ülkesi takımlarından Vasco de Gama'da futbol kariyerini sonlandıran Luis Fabiano, Sevilla ve Porto gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin formasını giymişti.

Kaynak: ensonhaber.com

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