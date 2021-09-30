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Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor’u ziyaret etti

Lokomotiv Plovdiv Kulübü, Bursaspor’u ziyaret etti. Gerçekleşen toplantıda işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Spor 30.09.2021, 16:30
Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor’u ziyaret etti

Lokomotiv Plovdiv Kulübü, Bursaspor’u ziyaret etti. Gerçekleşen toplantıda işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Bulgaristan ekibi Lokomotiv Plovdiv Kulübü yetkilileri ve Başkanı Hristo Krusharsky, Bursaspor’u ziyaret etti. Başkan Hayrettin Gülgüler’in hazır bulunduğu ziyarete Lokomotiv Plovdiv Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ulusoy katıldı. Yapılan ziyarette iki kulüp arasında yapılabilecek iş birlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda Başkan Hayrettin Gülgüler, Lokomotiv Plovdiv Kulübü Başkanı Hristo Krusharsky’a forma hediye etti. Krusharsky da Gülgüler’e Lokomotiv Plovdiv forması hediye etti.

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