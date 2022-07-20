Lokman Gör, Bucaspor’da

Bucaspor 1928, 31 yaşındaki stoper Lokman Gör’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Bandırmaspor forması giyen Lokman Gör’ü kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından transferi açıklayan Bucaspor, Lokman Gör’e “Hoş geldin” derken, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Pendikspor’da profesyonel olarak kariyerine başlayan Lokman göre, daha sonra Antalyaspor, Samsunspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, BB Erzurumspor, Altay, Alanyaspor ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi.

Kariyeri boyunca toplamda 287 resmi maça çıkan Lokman Gör, söz konusu maçlarda 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.