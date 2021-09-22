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Loic Remy’den dikkat çeken paylaşım

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından yıldız futbolcu Loic Remy’nin paylaşımı dikkat çekti.

Spor 22.09.2021, 20:52
Loic Remy’den dikkat çeken paylaşım

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırdığını duyurmasının ardından yıldız futbolcu Loic Remy’nin paylaşımı dikkat çekti.

Çaykur Rizespor’un Teknik Direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin fesih edildiğini duydurmasının ardından takımın yıldız oyuncusu Loic Remy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Remy, Türkçe olarak yaptığı paylaşımında “Hile yapan bir yalan, onu şaşırtan bir gerçekten daha iyidir. Sahte gerçekler ve gerçek yalanlar vardır. Dürüstlük adına doğruyu söyle” ifadelerini kullandı.

Uygun, Remy hakkında "Sahaya çıkmadı" açıklaması yapmıştı

Öte yandan dün 2-1’lik Altay mağlubiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında Teknik Direktör Bülent Uygun yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy ‘Ben gidiyorum’ dedi, sonra dedi ki ‘Ben bu paralara yer bulamam’ gerisin geri geldi. İdmana çık dedik çıkmadı, ‘Sakatım’ dedi ‘Sahada çukur var’ dedi. Hatta 1-2 oyuncu ‘Hoca gider nasılsa Türkiye’de sistem böyledir’ dedi” ifadelerini kullanmıştı.

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