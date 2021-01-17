Ljajic, 58 gün sonra lig maçında!

Beşiktaş’ın Sırp orta sahası Adem Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında 21 kişilik kadroya dahil oldu.

Beşiktaş’ın Sırbistanlı orta sahası Adem Ljajic, Galatasaray derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan Çaykur Rizespor kupa maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Öte yandan sakatlığını atlatan Gökhan Töre de derbide kulübede yer aldı.