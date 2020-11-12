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Liverpool’dan Joe Gomez açıklaması
LİVERPOOL'UN 23 YAŞINDAKİ STOPERİ JOE GOMEZ, İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NIN ANTRENMANINDA SAKATLANDI. GOMEZ İLE BERABER İNGİLİZ EKİBİNDE SAKAT FUTBOLCULARIN SAYISI 5'E YÜKSELDİ.
Spor 12.11.2020, 18:56
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Liverpool’un 23 yaşındaki stoperi Joe Gomez, İngiltere Milli Takımı’nın antrenmanında sakatlandı. Gomez ile beraber İngiliz ekibinde sakat futbolcuların sayısı 5’e yükseldi.İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Joe Gomez’in İngiltere Milli Takım antrenmanında yaşadığı sakatlığı yüzünden sezonun büyük bölümünde forma giyemeyeceğini açıkladı. Liverpool’da sakatlanan futbolcular arasına Virgil van Dijk, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho ve Thiago Alcantara’dan sonra Gomez de katılırken, Liverpoollu yetkililer, İngiltere Milli Takımı’nın antrenmanında sakatlanan Gomez’in sol dizinden ameliyat olduğunu belirtti.