Liverpool ve Everton depremzedeler için harekete geçti

Premier Lig’de pazartesi günü Liverpool ile Everton arasında oynanacak olan Merseyside derbisinde giyilecek formalar açık artırmayla satılıp, depremzedelere bağışlanacak.

Premier Lig’de pazartesi günü oynanacak olan Merseyside derbisi depremzedeler için yardım kampanyasına dönüşecek. Liverpool ile Everton arasında oynanacak mücadelede giyilen formalar imzalı bir şekilde açık artırmayla satılıp, elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.