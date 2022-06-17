Liverpool'un yıldızı Sadio Mane: 'Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı'

ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN İLK KEZ KONUŞTU

Senegalli yıldız hayranları tarafından kendisine sorulan "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna verdiği cevap ses getirdi.

"EVLENECEĞİM KADIN SOSYAL MEDYA KULLANMAMALI"

"Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." diye yanıt verdi. Bu cevap sosyal medyada çok tartışıldı.