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Liverpool'un yıldızı Sadio Mane: 'Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı'
Liverpool'un başarılı ismi yıldızı Sadio Mane verdiği röportajda: "Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı." ifadelerini kullandı. Bu düşüncesi ile eleştirilerin hedefi oldu. Ülkesine ve müslümanlara yaptığı yardımlarla bilinen Mane, namaz kılmasıyla da müslümanların dikkatini çekmişti. Evleneceği insan hakkında da " Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." dedi.
Spor 17.06.2022, 16:28
ÖZEL HAYATINA İLİŞKİN İLK KEZ KONUŞTU
Senegalli yıldız hayranları tarafından kendisine sorulan "Neden evlenmiyorsun?" sorusuna verdiği cevap ses getirdi.
"EVLENECEĞİM KADIN SOSYAL MEDYA KULLANMAMALI"
"Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum." diye yanıt verdi. Bu cevap sosyal medyada çok tartışıldı.