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Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde 10. kez finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, geri dönüşe imza attığı maçta Villarreal’i eleyerek tarihinde 10. kez finale yükseldi. Alman teknik adam Jürgen Klopp ise kariyerinde 4. kez final heyecanı yaşayacak.

Spor 03.05.2022, 23:56 04.05.2022, 10:53
Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde 10. kez finalde

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist belli oldu. Anfield Road’daki ilk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanş karşılaşmasında Villarreal deplasmanına çıktı. Sarı denizaltılar karşılaşmanın ilk yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirerek soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda ise Liverpool, tarihe geçecek bir geri dönüşe imza attı. Fabinho, Luis Diaz ve Sadio Mane’nin golleriyle İngiliz ekibi 3-2’lik skorla final biletini aldı.

6 kez kupanın sahibi oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste final oynama başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar 2 yıl aranın ardından yeniden final heyecanı yaşayacak. 2005 yılında İstanbul’da oynanan ve Milan’a karşı 3-0 geride olduğu maçta tarihi geri dönüşle penaltı atışları sonrası kupaya uzanan Liverpool, 2006-2007 sezonundaki finalde ise bu kez rakibine 2-1 ile boyun eğmişti. 2018 finalinde Real Madrid’e 3-1 kaybeden Liverpool, bir sonraki sezon ise Tottenham’ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi olmuştu. 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon olan İngiliz kulübü, 3 kez de finalde kaybetti.

Final yolunda 12 maç 10 galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezona grup aşamasında başlayan Liverpool; Milan, Porto ve Atletico Madrid ile karşılaşırken oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla gruptan lider çıktı. Son 16 turunda Inter ile karşılaşan İngiliz ekibi, 2-0 ve 0-1’lik skorlarla çeyrek final bileti aldı. Çeyrek final ilk maçında Benfica deplasmanında 3-1 kazanan Liverpool, sahasında 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Kırmızı-beyazlıların yarı finaldeki rakibi, Bayern Münih’i eleyen İspanyol Villarreal’di. 27 Nisan’da Anfield Road’da rakibini 2-0 yenen Liverpool, rövanşta ise 3-2 galip gelerek son 5 sezonda 3. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Salah - Mane - Firmino yine ön planda

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 30 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Takımın ileri 3’lüsünde yer alan Mısırlı golcü Salah, Senegalli Mane ve Brezilyalı Firmino bu sezon da yine ön plana çıktı. Kırmızılarda Mohamed Salah 8 golle takımının gol yükünü çekerken, Roberto Firmino ile Sadio Mane 5’er gol atarak bu başarıda önemli rol oynayan isimler oldu. Çeyrek finalde 2 gol atan Ibrahima Konate’nin yanı sıra Luis Diaz da bu turnuvada 2 gole imza attı. Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago, Divock Origi, Diogo Jota ve Fabinho’nun turnuvada birer golü bulunuyor.

Klopp ile 3. Şampiyonlar Ligi finali

2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund’un başında iken Şampiyonlar Ligi’nde ilk final deneyimini yaşayan Jürgen Klopp, Liverpool ile 2017-2018 sezonunda bir kez daha final heyecanı yaşamıştı. 2019’da Tottenham’ı finalde eleyerek ilk kez kupanın sahibi olan Alman teknik adam, bu sezon Kırmızılar ile 3. kez, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Klopp, Liverpool ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Premier Lig, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanma başarısı gösterirken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi’nde final oynadı.

Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Liverpool - Milan: 3-2

Porto - Liverpool: 1-5

Atletico Madrid - Liverpool: 2-3

Liverpool - Atletico Madrid: 2-0

Liverpool - Porto: 2-0

Milan - Liverpool: 1-2

Inter - Liverpool: 0-2

Liverpool - Inter: 0-1

Benfica - Liverpool: 1-3

Liverpool - Benfica: 3-3

Liverpool - Villarreal: 2-0

Villarreal - Liverpool: 2-3

Şampiyonlar Ligi’nde diğer finalist Real Madrid - Manchester City maçı sonucunda belli olacak.

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