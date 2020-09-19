Liverpool Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor!.
Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın talipleri artıyor. Stoper arayışında olan İngiliz devi Liverpool'un, genç defans oyuncusunu listesine dahil ettiği bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri .
Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak gündemden düşmüyor. Gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren milli futbolcunun son talibi Premier Lig ekibi Liverpool oldu. Transfermarkt'ta yer alan habere göre İngiliz takımı, defans bölgesine takviye yapmak için harekete geçti.
Liverpool'un stoper mevkisi için belirlediği iki adaydan birinin de Ozan Kabak olduğu ifade edildi. Sevilla'dan Diego Carlos'u da gündemine alan İngiliz ekibinin, favorisinin ise milli yıldız olduğu kaydedildi. Carlos'un yaşının 27 olması ve 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin bulunması nedeniyle ibrenin Ozan'a döndüğü bildiriliyor.
OZAN KABAK KİMDİR?
Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, 2019'un ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. 2019 yazında Schalke'nin yolunu tutan 20 yaşındaki milli oyuncunun mevcut sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
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