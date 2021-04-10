Liverpool Ozan Kabak'ı satın almak istiyor

Galatasaray altyapısından yetişip a takımda oynayan Ozan Kabak, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

Schalke 04’ten Liverpool’a kiralık giden Ozan, teknik patron Jurgen Klopp’un vazgeçilmezi haline geldi.

Milli oyuncumuzun performansından memnun olan Klopp, Ozan’ın takımda kalmasını istiyor.

90 Min'de yer alan habere göre Liverpool, devre arasında Schalke 04'ten kiraladığı 21 yaşındaki stoperi tamamen renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

18 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARACAK

Haberde ayrıca Kırmızılar'ın, Ozan Kabak'ın performansından çok etkilendiği de yazıyor. İngiliz ekibi, kiralama ücreti olarak 1.5 milyon sterlink ödediği Ozan için yaz aylarında 18 milyon sterlini gözden çıkaracak.

Jürgen Klopp'un, genç stoperin performansından memnun olduğu ve daha çok zaman aldıkça daha da iyi olacağını düşündüğü söyleniyor.

(Ensonhaber)