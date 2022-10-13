Liverpool, İskoçya’da gol oldu yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu İngiliz ekibi Liverpool elde etti. Liverpool, İskoçya deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta Rangers’ı 7-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2

Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7

B Grubu

Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0

Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3

C Grubu

Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3

D Grubu

Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2