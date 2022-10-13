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Liverpool, İskoçya’da gol oldu yağdı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu İngiliz ekibi Liverpool elde etti. Liverpool, İskoçya deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta Rangers’ı 7-1 mağlup etti.
Spor 13.10.2022, 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı skorunu İngiliz ekibi Liverpool elde etti. Liverpool, İskoçya deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta Rangers’ı 7-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2
Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7
B Grubu
Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0
Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3
C Grubu
Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3
D Grubu
Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2