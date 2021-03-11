Liverpool hata yapmadı

Turun ilk maçında 2-0 yaparak Leipzig'e karşı galip gelen Livepool bu kez de 2-0 lık skorla evinde hata yapmadı.

İlk 45 dakikası golsüz geçen maçta 70. dakikada Jota'nın asistinde penaltı çizgisinin gerisinden vuruşunu yapıp golü getiren Salah takımını öne geçirdi.

İlk golden 4 dakika sonrasında bu kez topu filelerle buluşturan isim Mane oldu. Karşılaşmanın 2-0 sonuçlanmasıyla çeyrek finale yükselen takım Liverpool oldu.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika boyunca sahada ter attı.