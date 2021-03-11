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Liverpool hata yapmadı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Leipzig'i 2-0 mağlup eden İngiliz ekip, rövanş maçında da 2-0 yaparak çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Spor 11.03.2021, 10:16
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Turun ilk maçında 2-0 yaparak Leipzig'e karşı galip gelen Livepool bu kez de 2-0 lık skorla evinde hata yapmadı.
İlk 45 dakikası golsüz geçen maçta 70. dakikada Jota'nın asistinde penaltı çizgisinin gerisinden vuruşunu yapıp golü getiren Salah takımını öne geçirdi.
İlk golden 4 dakika sonrasında bu kez topu filelerle buluşturan isim Mane oldu. Karşılaşmanın 2-0 sonuçlanmasıyla çeyrek finale yükselen takım Liverpool oldu.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika boyunca sahada ter attı.