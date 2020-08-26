Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Resmi açıklama geldi...

​​Hollandalı teknik adamın, Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrılacakların bitti" dediği öne sürülürken; Arjantinli yıldızın ise bu görüşme sonrasında yakın çevresine, "Artık kendimi Barselona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmişti.

Başkan Josep Maria Bartomeu ise görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada ses getirmesinin ardından açıklamada bulunarak böyle bir düşüncesi olmadığını söylemiş ve söylentileri yalanlamıştı.

"Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyadaki en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."

Bu ihtimal gerçekleşmemesi durumunda Lionel Messi profesyonel kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'dan ayrılacak ve yeni bir takıma imza atacak. Peki Messi hangi takıma gidebilir?

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi, Guardiola ile telefonda görüştü ve Manchester City’de oynamak istediğini iletti. Haberde, İngiliz ekibinin bu transferin maliyetini karşılayabilecek tek takım olduğunun altı çizildi.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürdü.

Öte yandan ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" demişti.

Arjantinli yıldızın isminin anıldığı bir diğer takım ise Fransız devi Paris Saint Germain. Tıpkı Manchester City gibi ekonomik gücü rakiplerinin önünde olan PSG'de Neymar'ın da forma giyiyor olmasının bu transferde önemli bir avantaj olduğu belirtildi.