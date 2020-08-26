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Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Resmi açıklama geldi...

Avrupa futbolunda tarihi bir süreç yaşanıyor. Lionel Messi, 20 yıl sonra Barcelona kariyerini noktalıyor. Resmi açıklama geldi...

Spor 26.08.2020, 16:54 26.08.2020, 17:03
2007
Lionel Messi'nin yeni takımı neresi olacak? Resmi açıklama geldi...

Teknik Direktör Quique Setién ve Sportif Direktör Eric Abidal'ın ardından Lionel Messi de Barcelona defterini kapatıyor. Yeni takımı neresi olacak? İşte dünyanın konuştuğu ihtimal...

Barcelona'da Lionel Messi krizi derinleşiyor. Arjantinli yıldız, çiçeği burnunda teknik adam Ronald Koeman'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında takımdan ayrılma kararı aldı.

​​Hollandalı teknik adamın, Lionel Messi'ye, "Bu takımdaki ayrılacakların bitti" dediği öne sürülürken; Arjantinli yıldızın ise bu görüşme sonrasında yakın çevresine, "Artık kendimi Barselona şehrinin içinden değil dışından biri gibi hissediyorum." dedi iddia edilmişti.

Yaşananlar üzerine Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ve idmanlara çıkmayacağını bildiren Lionel Messi, Katalan devinde tarihi bir gece yaşanmasına sebep olmuştu.

Josep Maria Bartomeu'nun istifası istendi 

Barcelona yönetimi olağanüstü toplanma kararı alırken, başkan Josep Maria Bartomeu ve bazı yöneticilerin istifasının istendiği iddia edilmişti.

Başkan Josep Maria Bartomeu ise görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada ses getirmesinin ardından açıklamada bulunarak böyle bir düşüncesi olmadığını söylemiş ve söylentileri yalanlamıştı.

İspanyol basını, Lionel Messi'nin takımda kalmasının tek yolunun başkan Josep Maria Bartomeu ve teknik direktör Ronald Koeman'ın istifası olduğu görüşünde.

Barcelona'dan ilk açıklama 

Yeni transfer Trincao'nun imza töreninde konuşan yeni sportif direktör Ramon Planes ise bu söylentileri doğrular nitelikte bir açıklamada bulundu.

"Başkan, Koeman ve benim daha önce söylediğim gibi, Messi'yi gelecekte takımda düşünüyoruz. Dünyadaki en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin etrafında bir takım kurmak istiyoruz. Geçen sezon geride kaldı. Daha güçlü bir şekilde geri gelmek için çalışacağız."

Ramon Planes'in bu sözleri, Lionel Messi'nin kulüpten ayrılacağını yönetime bildirmesinin ardından kulüp kanallarından servis edilen ilk resmi açıklama olarak kayıtlara geçti.

Bu ihtimal gerçekleşmemesi durumunda Lionel Messi profesyonel kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'dan ayrılacak ve yeni bir takıma imza atacak. Peki Messi hangi takıma gidebilir?

Sözleşmesi sürüyor 

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Arjantinli yıldızın normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Lionel Messi, mevcut kontratında yer alan bir maddeye dayanarak sözleşmesindeki 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini devre dışı bırakarak bonservisini eline almak istiyor.

Barcelona cephesi ise Messi'nin bu girişiminin hukuki dayanağı olmadığını savunuyor. İspanyol basını, söz konusu özel maddenin 'ayrılığın 1 yıl önceden haber verilmesi durumunda serbest kalma bedeli ortadan kalkıyor' şeklinde duyurdu.

Teklifler yağıyor 

Taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından Lionel Messi'nin geleceği futbol gündemine en tepeden giriş yaptı ve yetenekli oyuncuya teklifler yağmaya başladı.

Birçok kulüp sosyal medya hesapları üzerinden Lionel Messi'ye açık transfer davetinde bulunurken, dört takımın ismi ciddi şekilde anılmaya başlandı.

Catalunya Radio'nun haberine göre Lionel Messi, Guardiola ile telefonda görüştü ve Manchester City’de oynamak istediğini iletti. Haberde, İngiliz ekibinin bu transferin maliyetini karşılayabilecek tek takım olduğunun altı çizildi.

"İmkansız transfer" 

Fransız basınından L'equipe ise kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberde, maddi boyutlarından dolayı Lionel Messi'nin Paris Saint Germain'e transfer olmasını 'imkansız' olarak nitelendirdi.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand ise Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Messi’yi çok istediğini ve transferi için devreye girdiğini öne sürdü.

Öte yandan ismi Messi ile anılan Inter'in eski başkanı Moratti'nin açıklamaları gündem oldu. Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" demişti.

Arjantinli yıldızın isminin anıldığı bir diğer takım ise Fransız devi Paris Saint Germain. Tıpkı Manchester City gibi ekonomik gücü rakiplerinin önünde olan PSG'de Neymar'ın da forma giyiyor olmasının bu transferde önemli bir avantaj olduğu belirtildi.

Lionel Messi'nin Barcelona ile yol ayrımında olması yalnızca büyük takımları değil aynı zamanda dev takımların taraftarların da iştahını kabarttı.

​​​​Premier Lig'de eski günlerine dönmek isteyen Manchester United taraftarları, Cristiano Ronaldo'nun ardından Lionel Messi'yi de takımlarında görmek istediklerine dair paylaşımlara imza attılar.

​​​​Öte yandan Juventus taraftarları ise futbol tarihine geçecek bir transfer için heveslendi. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği İtalyan devinin Lionel Messi'yi transfer etme ihtimali dahi taraftarları heyecanlandırdı.

Birçok futbolsever, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin birlikte oynadığı bir takımın hayalini kuruyor...

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