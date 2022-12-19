Lionel Messi Dünya Kupası'nda şov yaptı! Rekorları altüst etti...

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU

Arjantinli efsane futbolcu Gabriel Batistuta'yı geçerek Arjantin formasıyla Dünya Kupası tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Pele'yi de geride bıraktı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.

5 FARKLI KUPADA ASİST YAPTI

2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Lionel Messi, 5 kez Dünya Kupası'nda oynama başarısı gösteren az sayıda futbolcudan biri oldu. 35 yaşındaki futbolcu, 5 farklı kupada asist yapan ilk futbolcu oldu. Messi, Katar'da 3 asist yapma başarısı gösterdi.,

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMA REKORU KIRDI

Lionel Messi, 26 maç ile Dünya Kupası'nda en fazla sahaya çıkan futbolcu oldu. Arjantinli yıldız, 2314 dakika ile Paolo Maldini'nin 2217 dakikalık Dünya Kupası'nda oynama rekorunu da tarihe gömdü.

TURNUVANIN HER AŞAMASINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Katar'da tarih yazan Lionel Messi, Dünya Kupası'nın her aşamasında gol atan ilk futbolcu olma unvanını kazandı. 35 yaşındaki futbolcu grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek, yarı ve final maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

TAMAM MI, DEVAM MI ? MESSİ KARARINI VERDİ

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.

35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.

Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim" dedi