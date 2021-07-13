banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Doğu Ekspresi yeniden raylarda!
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Halkbank’tan istihdama dönüşen destek
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Ünlü rapçi canlı yayında infaz edildi!
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum
Elon Musk: Patron olmaktan nefret ediyorum

Lionel Carole formayı giydi

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Spor 13.07.2021, 14:18
Lionel Carole formayı giydi
banner502

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferi Lionel Carole, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor kadrosuna kattığı Fransız sol bek Lionel Carole ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayseri’ye gelen başarılı oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzaladı ve sarı-kırmızılı formayı giydi. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçtiğimiz sezonlarda Türkiye’de Galatasaray forması giymişti. Son olarak Fransa’nın Strasbourg takımında oynayan Carole bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Yorumlar (0)
banner501