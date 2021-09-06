banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Lille’de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu

Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Spor 06.09.2021, 19:05
Lille’de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz oldu

Fransız takımı Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, taraftarların oylarıyla takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ağustos ayının futbolcusu seçildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananın Burak Yılmaz olduğu ifade edildi.

36 yaşındaki futbolcu, Lille’de ağustos ayında oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0