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Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!
Milli Takımın tarihi Hollanda zaferinin yankıları sürüyor. Fransız kulübü Lille, bugün Burak Yılmaz ile ilgili Türkçe paylaşımda bulundu.
Spor 25.03.2021, 16:21 25.03.2021, 16:30
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Milli Takımımızımn Hollanda zaferi sonrası Fransız kulübü Lille'nin resmi twitter hesabından bugün Burak Yılmaz ile ilgili Türkçe paylaşım geldi.
Fransız ekibinin yaptığı paylaşımda "Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!" ifadeleri kullanıldı.
Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz!— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) March 25, 2021
Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak! pic.twitter.com/8EncCPZKCD
Galibiyetin mimarıydı
Lille'nin kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, 4-2 kazanılan Hollanda maçında attığı 3 golle galibiyetin mimarı olmuştu.