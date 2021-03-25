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Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!

Milli Takımın tarihi Hollanda zaferinin yankıları sürüyor. Fransız kulübü Lille, bugün Burak Yılmaz ile ilgili Türkçe paylaşımda bulundu.

Spor 25.03.2021, 16:21 25.03.2021, 16:30
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Lille'den Burak Yılmaz için Türkçe paylaşım!

Milli Takımımızımn Hollanda zaferi sonrası Fransız kulübü Lille'nin resmi twitter hesabından bugün Burak Yılmaz ile ilgili Türkçe paylaşım geldi. 

Fransız ekibinin yaptığı paylaşımda "Dün Hollanda karşısında hat-trick yapan Kral Burak Yılmaz! Lille taraftarı seninle gurur duyuyor, Burak!" ifadeleri kullanıldı.

Galibiyetin mimarıydı

Lille'nin kadrosunda yer alan Burak Yılmaz, 4-2 kazanılan Hollanda maçında attığı 3 golle galibiyetin mimarı olmuştu.

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