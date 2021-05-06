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Lille'de nisan ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.

Spor 06.05.2021, 21:12
Lille'de nisan ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Burak Yılmaz’ın Fransa’daki başarılı performansı devam ediyor.

Yılmaz’ın, oynadığı Lille taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün kazananını açıkladı.

BURAK AYIN OYUNCUSU OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

TAKIMIN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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