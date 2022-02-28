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’Ligde tutunsun yeter’ hedefiyle kurulan takım şampiyonluğa koşuyor

Bağlar Belediyespor, grupta namağlup tek takım olarak bitime 5 hafta kala Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup’ta liderliğe yükseldi.

Spor 28.02.2022, 14:00
’Ligde tutunsun yeter’ hedefiyle kurulan takım şampiyonluğa koşuyor

Bağlar Belediyespor, grupta namağlup tek takım olarak bitime 5 hafta kala Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup’ta liderliğe yükseldi.

Yaz dönemindeki seçmelerde beğenilerek kadroya dahil edilen isimlerin yanı sıra, düşük rakamlarla transfer edilen isimlerle birlikte tamamı Diyarbakırlı oyunculardan kurulu Bağlar Belediyespor, grupta namağlup tek takım olma özelliğini sürdürüyor. Diyarbakır ekibi, bitime 5 hafta kala BAL 1. Bölge 2. Grup’ta liderliğe yükseldi. Takımın genç teknik çalıştırıcısı Cihan Çetin, sezon başındaki hedeflerinde öncelikle lige tutunmak olduğunu, ancak bu aşamadan sonra şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Yerli isimlerle gelen başarı

Diyarbakır’ı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil eden 6 takımdan biri olan Bağlar Belediyespor, bir çok kulübe örnek olacak başarı hikayesiyle dikkat çekiyor. Şu ana kadar oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 beraberlik alarak yenilgi almayan tek takım olarak yoluna devam eden Sarı-mavili takım topladığı 24 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. 34 golle grubun en fazla gol atan iki takımından biri olan Diyarbakır temsilcisinde Mahsum Döker ve Faruk Kaya 7’şer golle bu başarıda pay sahibi oldu.

Takımın başarı hikayesini değerlendiren Teknik Sorumlu Cihan Çetin, grupta en düşük bütçeli takımlardan biri olduklarını dile getirerek başarılı tablonun en büyük nedeninin aile ortamını sağlamaları olduğunu söyledi.

Bölge çocuklarına şans verildi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun kendilerine güvenerek önemli bir sorumluluk verdiğini belirten Çetin, “Teknik heyetten futbolculara kadar hepimiz bu kentin, bölgenin evlatlarıyız. İlk kez bir idareci kendi insanına bu kadar değer vererek bir misyon sağladı. Hüseyin başkana bu güveni ve desteği için minnettarız. İnşallah daha büyük başarı getirerek hem kendisini hem memleketimizi mutlu edeceğiz. Dışarıdan sadece bir transfer yaptık, o da devre arasında Bingöl’den kaleci alarak oldu. Bu çocukların hepsi bu işe inanarak yola çıktı. Yaz döneminde amatör ve genç futbolcular için seçme yaptık, kulüp bulamayan ancak kalitesini bildiğimiz arkadaşları aramıza kattık. İlk kez lisans çıkarıp kadromuzda olan oyuncular var. Başarı ile yatıp başarı ile kalkan bir ekip haline geldik. En önemlisi aile olduk. Kulüp başkanımız Mehmet Sait Yıldız, her zaman ve her koşulda yanımızda” diye konuştu.

Hedef şampiyonluk

Sezon başındaki hedefin çok üzerinde olduklarını anlatan genç teknik adam Cihan Çetin, gelinen aşamada şampiyon olarak Play-off’a kalmak istediklerini söyledi. Çetin, “Açıkçası sezon başında kamuoyunun bu takımdan fazla beklentisi yoktu. “Ligde kalsa başarı olur” deniliyordu. Ama biz takımımızın potansiyelinin farkındaydık. Bunu harekete geçirmek için maç maç düşünerek çok çalıştık. Grupta bizden kat kat fazla para harcayan, dev bütçeli takımlar var. Hepsinin üzerindeyiz. 5 zorlu maçımız kaldı. Şampiyon olarak şans ve imkan verilmesi durumunda bu kentin evlatlarının neler yapabileceğini herkese göstermek istiyoruz. Biz başarırsak aslında başaran bu kent olacak. Diyarbakır’da çok yetenekli çocuklar var hem antrenör hem sporcu olarak. Kendi evlatlarımıza sahip çıkalım” ifadelerine yer verdi.

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