Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk setin teknik molasına 12-5 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini sürdüren VakıfBank, seti 25-11 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün oynayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği bu seti de 25-12 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, ligdeki 21'inci galibiyetini elde etti. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'la 20 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEYLİKDÜZÜ: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Kübra 7, Cansu 3, Tuğba 4, Milena 5, Haak 4, Gabi 11, Gizem (L), Ayça (L), Melis 8, Gözde 13, Meliha 3

BEYLİKDÜZÜ: Dilara, Zekiye 6, Ceren 5, Fatma 3, Nazlı 3, Gözde 4, Buse (L), Açelya 1

SETLER: 25-11, 25-12, 25-15

SÜRE: 55 dakika (16', 20', 19')