Lider VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermedi

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor’a konuk oldu. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı set vermeden kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu’ndaki mücadelenin ilk seti çekişmeli başladı. Setin ilerleyen dakikalarında ağırlığını koyan VakıfBank, 25-17’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci seti de aynı skorla hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 2-0 yaptı. Üçüncü setin sonunda da skor VakıfBank lehine aynıydı ve sarı-siyahlılar 25-17’lik 3 setle rakibini 3-0 mağlup etti.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 19 sayıyla en skorer isim olurken; Derya Cebecioğlu 17, Gabi ise 10 sayı ile çift hanelerde skor üretti. Kübra Akman’ın 9, Chiaka Ogbogu’nun 5 sayı kaydettiği maçta Cansu Özbay ise galibiyete 2 sayıyla katkı verdi.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde sıradaki maçında 5 Mart Cumartesi 13.00’te THY’yi ağırlayacak.

SARIYER BELEDİYESPOR - VAKIFBANK: 0-3

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Aylin Turnagöl

SARIYER BELEDİYESPOR: Lila Şengün 1, Chatchu-on Moksri 7, Sezen Keşkekoğlu 1, Ajcharaporn Kongyot 14, Aleksandr Crncevic 8, Hanife Nur Özaydınlı 3, Gülce Güçtekin (L), Adlin Kaymaz (L), Ecem Aknam,

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 11, Kübra Akman 9, Isabelle Haak 19, Derya Cebecioğlu 17, Chiaka Ogbogu 5, Aylin Acar (L)

SETLER: 17-25, 17-25, 17-25

SET SÜRELERİ: 74 dakika (24’, 24’, 26’