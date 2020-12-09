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Lider VakıfBank erteleme maçında galip

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen beşinci hafta maçında Sarıyer Belediyesi’ni 25-16, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Sekiz günde üçüncü zaferini alarak ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkaran sarı-siyahlılar, ligin 22. haftasında Kuzeyboru’yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

Spor 09.12.2020, 17:56
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Lider VakıfBank erteleme maçında galip

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen beşinci hafta maçında Sarıyer Belediyesi’ni 25-16, 25-18 ve 25-16’lık setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Sekiz günde üçüncü zaferini alarak ligdeki galibiyet sayısını 19’a çıkaran sarı-siyahlılar, ligin 22. haftasında Kuzeyboru’yla 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Caner Çıldır, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Milena 5, Cansu 1, Tuğba 8, Zehra 4, Haak 13, Gabi 17, Ayça (L), Gizem (L), Gözde 7

Sarıyer Belediyesi: İrem, Bashnakova 1, Şeyma 6, Çağla 2, Miniriye 1, Merve 4, Gizem (L), Misra 8, Dilara, Yaren 5

Setler: 25-16, 25-18, 25-16

Süre: 68 dakika (22, 25, 21)
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