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Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HATAYSPOR, TFF 1. LİG'İN 33. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ADANASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
Spor 11.07.2020, 10:30
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Hatayspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig’de en yakın rakibinin 4 puan önünde son 2 haftaya lider giren Hatayspor, yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bugün Adana’ya hareket edecek olan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galibiyet alması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.
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