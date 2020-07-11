Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, TFF 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig’de en yakın rakibinin 4 puan önünde son 2 haftaya lider giren Hatayspor, yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman taktik ağırlıklı geçti. Bugün Adana’ya hareket edecek olan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında galibiyet alması halinde Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.