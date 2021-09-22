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Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 - Beşiktaş HDI Sigorta: 72

kırmızılı takımın 80-72 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 22.09.2021, 21:44
Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 80 - Beşiktaş HDI Sigorta: 72

kırmızılı takımın 80-72 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Serhat Dülker xx, Hakan Gerey xx

Galatasaray: Eda Şahin xx 3, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx, Mısra Albayrak xx, Sude Yılmaz xx, Pelin Derya Bilgiç xxx 17, Anete Steinberga xxx 11, Gizem Başaran Turan xx 9, Tına Krajisnik xxx 19, Berna Şahin x, Merve Aydin xx 6,

Başantrenör: Efe Güven

Beşiktaş HDI Sigorta: Ilze Jakobsone xx 8, Cansu Köksal Özgüner xxx 14, Özge Yavaş xxx 14, Elif Bayram xx 7, Paulina Frida Lovisa Hersler x 1, Meighan Sharee Simmons xxx 18, İlayda Güner xx 8, Melek Uzunoğlu xx 2

Başantrenör: Bekir Erdal Erdinç

1. Periyot: 18-24 (Beşiktaş lehine)

Devre: 44-43 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 67-52 (Galatasaray lehine)

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