Lewis Hamilton’dan, Türkiye’ye destek

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye’de yaşanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek mesajı gönderdi. Hamilton paylaşımında, üzüntü duyduğunu ifade etti.