Lewis Hamilton patlak lastikle kazandı
2020 FORMULA 1 SEZONUNUN DÖRDÜNCÜ YARIŞINDA MERCEDES-AMG PETRONAS’IN BRİTANYALI PİLOTU LEWİS HAMİLTON PATLAK LASTİKLE KAZANIRKEN, VALTTERİ BOTTAS BİTİME 2 TUR KALA YAŞADIĞI ŞANSSIZLIK NEDENİYLE MÜCADELEYİ 11’İNCİ SIRADA TAMAMLADI.
2020 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışında Mercedes-AMG Petronas’ın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton patlak lastikle kazanırken, Valtteri Bottas bitime 2 tur kala yaşadığı şanssızlık nedeniyle mücadeleyi 11’inci sırada tamamladı.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın dördüncü yarışında da Mercedes-AMG Petronas zirveyi kimseye bırakmadı. Britanya Grand Prix’sinde pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 2. cepten başlayan Valtteri Bottas ise son iki turda yaşadığı sıkıntı nedeniyle mücadeleyi 11. sırada noktaladı. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, markalar sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Hamilton, mücadeleyi hep kontrol etti. Yarış boyunca zirveden hiç inmeyen Britanyalı pilot, son turda lastiği patlasa da bu sezon üst üste 3. yarış birinciliğine ulaştı. Takım arkadaşı Bottas da ikinci sırada başladığı yarışı son iki tura kadar aynı basamakta götürdü. Bu anda lastiği patlayan Bottas, mücadeleden 11. sırada ayrıldı.
Britanya Grand Prix’si sonrasında Lewis Hamilton 88 puanla pilotlar sıralamasındaki liderliğini korurken Valtteri Bottas da 58 puanla kalarak ikinci basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 146 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğunu korudu. Sezonun beşinci yarışı 9 Ağustos’ta yine Silverstone Pisti’nde koşulacak.
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