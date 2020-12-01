Lewis Hamilton korona virüse yakalandı

Formula 1’de İstanbul’daki yarışla şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sezonun İstanbul’daki yarışını kazanarak pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu kazanan ve bu kulvarda rekora koşan Mercedes pilotu Hamilton’un korona virüse yakalandığı açıklandı. İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. ayağı olan Sakhir Grand Prix’sinde yarışamayacak.