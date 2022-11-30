Lewandowski mi Messi mi? HANGİSİ KAZANACAK?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda bugün 4 karşılaşma daha oynanacak.

D Grubu'nda Fransa-Tunus ve Danimarka-Avustralya maçları saat 18.00'de başlayacak.

Gruptan çıkma şansını sürdüren Arjantin, C Grubu maçında Polonya ile, Suudi Arabistan ise Meksika ile karşılaşacak.

LIONEL MESSI SON RESİTAL İÇİN SAHNEYE ÇIKIYOR

Son kez Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini daha önce açıklayan Lionel Messi, Arjantin forması ile Polonya karşısında tur atlıyor.

İlk maçta sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a 2-1 yenilen Tangocular, ikinci sınavında Meksika'yı 2-0 yenerek umudunu son maça taşımıştı.

Grupta 3 puanı bulunan Arjantin, 4 puanlı Polonya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Arjantin - Polonya maçı saat 22.00'de TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.