Levent Eriş: “Kazanmayı çok arzulamıştık”

Altınordu’yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, deplasmanda kazanmayı çok arzuladıklarını ifade ederek, “Son iki haftada oynadığımız oyunların karşılığını alamamıştık. Bu gün hem gol adına hem de kazanma adına çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. hafta maçında Manisa FK, Altınordu’yu 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, "İki hafta çok iyi oynadığımız müsabakalar vardı. Bu günde Altınordu deplasmanında kazanmayı çok arzu etmiştik. Son iki haftada oynadığımız oyunların karşılığını alamamıştık. Bu gün hem gol adına hem de kazanma adına çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Galibiyet ne kadar sevindirici olsa da Nizamettin ve Adem Büyük gibi bizim için çok değerli evlatlarımızın sakatlığı o kadar da üzücü. Karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz ama bu konuda çok üzüntülü olduğumu söylemek istiyorum. Sıralamadaki yerimizin her geçen hafta değişmesini istiyorum. Bunun da meyvesini yavaş yavaş almaya başladık” ifadelerini kullandı.